Eskişehir’de bir aile tarafından evlerinin önünde oluşturulan ’Sevgililer Aşıklar Park’ı güzel görüntüsüyle sokağın çehresini değiştiriyor.

Tepebaşı İlçesi Mamure Mahallesi Dural Sokak üzerinde bir aile Türk bayraklarıyla, çamlarla ve çiçeklerle donatıp bank koydukları evlerinin önünde kendi parklarını oluşturdu. Bahse konu ailenin ’Sevgililer Aşıklar Parkı’ olarak isimlendirdiği yer sokakta renkli görüntüler oluşturdu. Oturmanın serbest olduğunun belirtildiği parkın kurulduğu yerin duvarına yazılan, "Buradan çamları çalanlar toprağa girinceye kadar iki yakanız bir yere gelmesin, orada hesaplaşırız" yazısı da göze çarptı.