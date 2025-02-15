Güzelbahçe Belediyesi, Siteler ve Yalı mahallelerini birbirine bağlayan sevgi yolunu 2 aydan kısa bir sürede tamamladı ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hizmete açtı.

Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar kavşağı olarak bilinen Adnan Kahveci Meydanı Mithatpaşa Caddesi yolu üzerinde Siteler ve Yalı mahallelerini birbirine bağlayan yaya yolunun açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 kilometrelik yol, 2 aydan kısa bir sürede tamamlandı.

Büyük bir soruna neşter vurduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Uzun süreden beri özellikle Siteler Mahallesi sakinlerimiz mağdurdu. İnsanlar ya deniz dalgasından ve kaldırım olmamasından dolayı ya araç yolunda ya da istinat duvarı üzerinden yürüyorlardı. Vatandaşımızın bu önemli problemini çözmek için 16 Aralıkta kepçeyi vurduk. 2 ay dolmadan yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Bizim için önemli olan kaldırım olmayan 300 metrelik yol ile Yalı Mahallesi ve Balıkçı Barınağı Siteler Mahallesi arası 1 kilometrelik yol tamamlanmış oldu. Bu çalışma seçim vaatleri proje kitapçığımızda yoktu. Vaat etmediğimiz bir çok çalışmayı da hayata geçirdik. Artık vatandaşlarımız rahat ve en önemlisi güvenli bir şekilde yürüyebilecek. Burada yapılan tüm çalışmalar kendi ekiplerimizin emeğiyle ortaya çıktı. Küçük bir belediyeyiz ama ailemiz büyük çünkü ekiplerimiz canla başla çalıyor ve büyük emek veriyor. Bu yol bizim sorumluluğumuzda değil fakat burada mağdur olan Güzelbahçeli vatandaşlarımız. O yüzden yolun kimin sorumluluğundan çok kime hizmet ettiği önemlidir. Vatandaş mağdursa biz bu mağduriyeti çözdük. Bugün sevgililer günü. Bu güzel güzel günde Siteler ve Yalı mahallelerimizi birleştirdik. Halkımız güvenle, gönül rahatlığıyla artık yürüyüşlerini yapabilecekler. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Başkan Mustafa Günay, eşi Nermin Günay’la birlikte sevgi yolunda el ele yürüyüş yaptı.