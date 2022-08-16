Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 farklı branşta ve 5 merkezde başladığı SGM kursları çerçevesinde engellileri ve ailelerini mutfakta buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 farklı branşta ve 5 merkezde başladığı SGM kursları çerçevesinde engellileri ve ailelerini mutfakta buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle ara verilen SGM kurslarına yeniden başladı. Açıldıkları ilk günden itibaren başvurularına yoğun bir talep olan eğitimler tüm merkezlerde eş zamanlı olarak başladı. İlk etapta Adapazarı, Geyve, Sapanca, Akyazı ve Karasu olmak üzere 5 farklı merkezde ve 14 farklı branşta başlayan eğitimler vatandaşların sosyal hayatına katkı sunuyor. Her kesimden insanı, çocukları ve gençleri sosyal ortamlarda buluşturan, Sakaryalıların bir arada olmasını sağlayan SGM’lerde son olarak engelsiz hobi atölyelerinde mutfak eğitimi verildi. Engelli vatandaşlar, anneleriyle birlikte atölyede kurabiye yaptı. Hamur işi eğitimiyle birlikte keyifli vakit geçiren aileler, yüzlerde tebessümle en lezzetli ürünleri hazırladı.