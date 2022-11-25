Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, öğrencilere sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu görsel olarak ifade etmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Sevgi, Şefkat ve Merhamet temalı “Liselerarası Ödüllü Resim Yarışması” sonuçlandı.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, öğrencilere sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu görsel olarak ifade etmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Sevgi, Şefkat ve Merhamet temalı “Liselerarası Ödüllü Resim Yarışması” sonuçlandı.

Her yıl düzenlediği yarışmalar ile edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiği bildirilen Battalgazi Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen “Liseler Arası Ödüllü Resim Yarışması” sona erdi. Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlerin içindeki sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu görsel olarak ifade etmesini sağlamak ve Battalgazi’de farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Sevgi, Şefkat ve Merhamet temalı Resim Yarışması’na çok sayıda öğrenci eserleriyle katıldı.

“Kadınlar mücevherdir, hassasiyetiyle yaklaşılmalı”

Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği yarışma öncesi Battalgazi İlçe Müftülüğünde görevli Vaize Feyza Uçar ve Aile İçi ve Kadına Karşı Mücadele Büro Amirliği’nde görevli Komiser İdris Uçar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle programa katılan katılımcılara özel bir konferans verdi.

Ödüller sahiplerini buldu

Malatya’da merkez ve merkeze bağlı tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri tarafından çizilen resimler, jürinin uzun değerlendirmelerin ardından sonuçlandı. 35x50 ebatlarından küçük olmaması kaydıyla sulu boya, yağlı boya, pastel boya, karakalem ve kolaj tekniklerinden yararlanarak çizilen eserler göz kamaştırırken, yarışmaya Doğanşehir Fen Lisesi’nden katılan Elifnur Orhan birinci olmayı başardı. Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nihayet Güven ikinci olurken, Göztepe Anadolu Lisesi’nden Ebrar Çetin ise üçüncü olmayı başardı. Birincinin bin 500 TL, İkincinin bin TL ve üçüncünün ise 500 TL para ödülü ile ödüllendirildiği yarışmada 10 eser ise mansiyon ödülü aldı.

“Kadına yapılan şiddet insanlığa ihanettir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bu anlamlı programı organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana kadına şiddetle mücadelede hem anayasal olarak hem de Türk Ceza Kanununda birçok değişiklikler yapıldı. Biz Peygamber efendimizin ümmeti ve AK Parti Kadın Kolları olarak Kadına Şiddetin her zaman karşısındayız. Kadın erkek omuz omuza şiddete hayır diyoruz. Kadına yapılan şiddet insanlığa yapılan ihanettir” şeklinde konuştu.

“Sevginin, şefkatin ve merhametin hakim olduğu bir dünya diliyorum”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Kadınlar her daim başımızın tacıdır” diyerek sözlerine başladı. Güder, “AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili, Sivil Toplum Kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, ailelerimiz, öğrencilerimize Battalgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu özel bir programa katıldığınız için hepiniz hoş geldiniz. Kimsenin kimseye üstün olmadığı günümüzde Allah’a yakınlık sadece takva ile olur. Allah yaklaşırsak Allah’ın katında değerli oluruz. İstatistik verilere göre kadınlarımızın 3’te 1’i şiddete maruz kalıyormuş. Tüm Dünya’daki kadınlarımızın maruz kaldığı şiddete karşı Battalgazi’den hayır diyoruz. Yüce dinimiz İslam, insanları ehlileştiriyordu. İslam, insanlara ahlaki ve etik değerlerin hepsini kazandırıyordu. Zilzâl Suresi 7. ve 8. Ayetinde; “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer (kötülük) işlemişse onu görür.” Biz böyle bir dine mensubuz. Biz asri saadeti inşa eden Hz.Muhammed (s.a.v) ümmetiyiz. O gün kadınlara hiçbir değer biçilmezken, efendimiz kadınları baş tacı etmiştir. Bizim kültürümüzde de şiddet yoktur. Kadınlar, bizim başımızın tacı, evimizin direği ve hayat arkadaşımızdır. Kadınların kıymetini bilmek lazım. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında kadınlara özel hassasiyeti vardır. Bizim dinimizde bunu gerektirir. Battalgazi Belediyesi olarak bizde göreve geldiğimiz zaman ilk olarak kadınlarımız için kooperatif kurduk. Birlik ve beraberlik içinde olsunlar. Kadınlar kendi seslerini duyurabilsin ve bende varım diyebilsinler. Sevginin, şefkatin ve merhametin hakim olduğu bir dünya diliyorum” dedi.

Konferans programının ardından Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Ödüllü Resim Yarışması’nda derece giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.