Minik öğrenciler, ’Sevgi Postanesi’ projesiyle yakınlarının yüzünü güldürdü.

Minik öğrenciler, ’Sevgi Postanesi’ projesiyle yakınlarının yüzünü güldürdü.

Yeni yıl tebrik kartı gönderme etkinliğini de içeren proje ile minik öğrenciler hem yazma alışkanlığı kazanıyor, hem de eski kültürü yaşatıyor. Mustafakemalpaşa Merkez Anaokulu, Öğretmen Davut İlkokulu, 14 Eylül İlkokulu ve Özel Bengü Erdoğan okullarında uygulanan proje ile minik öğrenciler, yakınlarına duygularını anlattıkları kartlar gönderdi. Minikler, unutulmaya yüz tutan yeni yıl tebrik kartı geleneğini uygulayarak bu yılda yakınlarına sürpriz yaptı.