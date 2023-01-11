Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla askerler halı saha maçında karşı karşıya geldi.

Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla askerler halı saha maçında karşı karşıya geldi.

Yeni yıl ziyaretleri çerçevede Bilecik Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, burada çocuklardan gelen halı saha maçı yapma isteğini yerine getirdi. Askerlere karşı oynan maçta çocukların ve askerlerin yanı sıra Vali Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da forma giydi. Vali Kızılkaya’nın Çocuk Evleri Sitesi takımı adına forma terlettiği maçta renkli anlar yaşandı.

Sevgi, kardeşlik ve dostluk için yeşil sahaya indiklerini belirten Vali Kızılkaya, “Devletimiz himayesindeki yavrularımızla ve kahraman Jandarmamızla halı saha maçında buluştuk. Hepimizin hatıralarında güzel yer edinecek hoş bir anı oldu. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de çok sevindirdi. Skorun önemli olmadığı maçta kazanan birlik ve beraberliğimiz oldu” dedi.

Vali Kızılkaya, maçın ardından çocuklara ve askerlere baklava ikramında bulundu.