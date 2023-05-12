Bozüyük Belediyesi Sanatevi, Engelliler Haftası’nda muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İlçedeki özel çocukların aileleri ile birlikte katıldığı etkinliğe, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte eşlik etti. Sanatevi’ne bağlı Gülümse Kafe’de eğitmenler ile birlikte sevgi kurabiyeleri yapan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kendi elleri ile şekillendirdikleri kurabiyeleri pişirerek daha sonra annelerine hediye ettiler. Özel çocukların ve ailelerinin yer aldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “ Yıl içinde birçok önemli gün ve hafta var. Engelliler Haftası da bunlardan biri. Bizde Bozüyük Belediyesi olarak önce Engelliler Derneği üyeleri ile bir öğlen yemeği yedik. Ardından Sanatevimizde Gülümse Kafemizde de özel çocuklarımız ve aileleri ile onların bugününü kutladığımız bir etkinlik yapıyoruz. Allah ülkemizin geleceğini güzel yapsın. İnşallah çocuklarımızın da tümünün geleceği güzel olsun.” dedi.

Etkinliğin sonunda özel çocuklar Sanatevi’nin yanında bulunan beyaz duvara renkli boyalarla el baskısı yaparken, aileler de bu unutulmaz gün için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.