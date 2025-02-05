Büyükçekmece’de Sevgi Günü’ne özel hediyelik eşya satış stantları açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi el sanatları eğitmenleri ve kursiyerlerinin Sevgi Günü’ne özel olarak hazırladıkları el emeği, göz nuru hediyelik eşyalar açılan stantlarda satışa sunuldu. Büyükçekmece tarihi Kervansaray’da açılan el yapımı ürünlerin yer aldığı hediyelik eşya standları, 16 Şubat tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

El yapımı ve özel ürünler yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerlerince farklı tasarımlar ve tekniklerle yapılan el yapımı takılar, tekstil ürünleri, seramik ve ahşap işçiliğine kadar pek çok farklı kategorideki ürünler yoğun ilgi gördü. Rengarenk stantları ziyaret eden Büyükçekmece halkı, hem el sanatlarıyla ilgili bilgiler edindi hem de sevdiklerine özel hediyeler almanın keyfini yaşadı.