DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Toplumsal Değişim Topluluğu öğrencileri Düzce’de sevgi evlerini ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi’nde faaliyetlerine devam eden Sosyal Hizmet ve Toplumsal Değişim Topluluğu öğrencileri, il genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerini ziyaret eden üniversite öğrencileri, minik öğrenciler ile sevgi seline kapıldı. Öğrenciler ile çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, sevgi evlerinde kalanlarla unutulmaz bir gün yaşadı.