DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından devletin şefkat şemsiyesi altında olan çocuklar sağlık taramasından geçti.

Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konularında farkındalık oluşturmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla düzenlediği tarama programında çocuklara sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği anlatılmaya devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli diş hekimlerince, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde eğitim gören 37 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması gerçekleştirildi. Devletin şefkat şemsiye altında olan çocukların sağlık taramaların belli aralıklarla devam ettiği öğrenildi.