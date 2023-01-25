Koruma altındaki çocuklar ara tatilde gönüllerince eğleniyorlar. Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar tatil fırsatını, Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkta doyasıya gezerek değerlendirdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Fehmi Öney Çocuk Evleri’nde kalan koruma altındaki çocuklar ara tatili fırsat bilerek hayvanat bahçesi ve botanik parkta doyasıya gezerek değerlendirdiler.

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