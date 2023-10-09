Bilecik’te açılışı gerçekleşen Sevgi Butiği tekrar öğrencilerle buluşmaya hazırlandı.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında yapılan protokol neticesinde geçen sene açılışı gerçekleşen Sevgi Butiğimiz tekrar öğrencilerimizle buluşmak için hazırlandı. Türk Kızılay Şube Başkanı Sevcan Uzun, Sevgi Butik’ in geçen yılda olduğu gibi randevu sistemi ile çalışacağını ve öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatça temin edebileceklerini belirtti. Yapılan bu ’Sevgi Butik Projesi’ ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşacak bir sevgi ve kardeşlik yolu inşa edilmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.