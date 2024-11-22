Ak Parti MKYK Üyesi , eski Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ak Parti 2014 MBB Başkan Adayı Mustafa Sever , '' Denizlerimizin temiz tutulması ve Mersin’imizin turizm potansiyeli açısından çok büyük önem taşıyan bu tedbirlerin alınmasını sağlayan Mersin Valiliğimiz ile Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü’müzü kutluyorum '' dedi.

Sever , Çevre ve Deniz temizliğine dikkat çektiği yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Mersin ilimiz 321 km sahil şeridi uzunluğu ile ülkemizin önemli sahil kentleri arasında yer almakta olup bünyesinde 6 adet ticari liman, 8 adet petrol şamandırası ve 2 adet marina bulunmaktadır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nunBüyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7 nci maddesinin i bendinde “… deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Görev, yetki ve sorumluluğu, büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yasal mevzuatlar kapsamında görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesinden ötürü az önce belirttiğim 6 ticari liman ile 2 marinaya Bakanlığımız ve Mersin Valiliğimizin ortak çalışmalarıyla gemi atıklarının alınmasına yönelik çalışmalar başlatılarak liman işletmelerine atık kabul tesislerininkurdurulması sağlanmış ancak petrol şamandıralarının fiziki şartları itibariyle atık kabul tesisinin kurulması mümkün olmadığından ötürü şamandıralardan atık alma gemisi marifetiyle atıklar taşınmakta olup ilk olarak 2020 yılının Ağustos ayında bu faaliyet gerçekleştirilmiştir. Mersin ilimizde hali hazırda “CERENAY 2” isimli 1 adet lisanslı atık alma gemisi bulunmakta olup 27,07 m uzunluğa, 5,80 m genişliğe ve 3,05 yüksekliğe sahip olmakta olup MARPOL 73/78 EK-1 kapsamında 20,500 m3 Pis su, 20,500 m3 Atık Yağ, 39,200 m3 Slaç, 39,200 m3 Bitkisel Yağ, 39,900 m3 Sintine 39,900 m3 Slop olmak üzere toplamda 199,200 m3sıvı atık taşıma kapasitesine sahiptir. Diğer taraftan Mersin ilimizde 2020 yılında 5894,7 m3, 2021 yılında 9082,7 m3, 2022 yılında 11.419,5 m3, 2023 yılında 12.974 m3 ve 2024 yılında (İlk 6 aya ait veriler*) 5370,6 m3 atık, Atık Kabul Tesislerinden toplanmıştır. Mersin‘imiz ; tarım, sanayi, ticaret, eğitim, spor ve lojistik kenti olduğu kadar, aynı zamanda önemli bir turizim merkezidir ve Uluslararası Çukurova Havalimanımızın faaliyete geçmesi sonrasında , başta Tarsus-Kazanlı turizm bölgemiz olmak üzere, Erdemli-Anamur arasındaki turizm bölgelerimiz faaliyete geçirildiğinde çok önemli bir uluslararası turizm merkezi haline gelecektir. Denizlerimizin temiz tutulması ve Mersin’imizin turizm potansiyeli açısından çok büyük önem taşıyan bu tedbirlerin alınmasını sağlayan Mersin Valiliğimiz ile Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü’müzü kutluyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da, bu çağda kanalizasyonu olmayan mahallelere kanalizasyon yapılmasını, arıtma tesisi bulunmayan bölgelere de bir an önce arıtma tesisi yapılmasını bekliyoruz. Her ne kadar Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması gerekip de yapılmayan, ihmal edilen, savsaklanan görevleri merkezi hükümet kaynakları ile valiliğimiz tarafından yapmaya gayret etsek de unutulmamalıdır ki asli görevi olan konuların Büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilmemesi milletin verdiği emanete ve bu güzide kente ihanettir. Belediyeler kamunun kaynaklarını kullanan kuruluşlardır ve kamu kaynaklarının kullanımını en titiz bir şekilde ve en doğru yerde kullanmak zorundadır. Bu anlamda Büyükşehir belediyesini asli görevlerini yerine getirmesi hususunda göreve davet ediyoruz.