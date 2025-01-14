Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ) Üyesi Mustafa Sever , Ak Parti 8.Olağan Mersin İl Kongresi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , '' Gönülden kucaklaşıp ziyaret ettiğimiz bütün hemşerilerimizi kongremizde görmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir '' dedi.

Ak Parti MKYK Üyesi Sever , yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

“Yeniden cemre gibi düşmek toprağa,

Yeniden haram etmek gece gündüz uykuyu.

Yunus Emre gibi atsız-pusatsız,

Yeniden fethetmek Anadolu'yu.”

" Değerli Mersinli hemşerilerim;

Toroslarda kara çadırlarda tüten ocakları meşale eyledik, Besmele ile yeniden çıktık yola. Her etnik kökenden, bütün semavi dinlerden insanlarınızın kardeşçe yaşadığı Mersin’imizin, görevimiz sürecinde bütün ilçelerini, mahallelerini, yaylalarını ziyaret ederek ayrım yapmadan herkesin sorunları ve talepleri ile ilgilenip, çözüme kavuşturma noktasında samimi bir gayret ortaya koyduk. Gönülden kucaklaşıp ziyaret ettiğimiz bütün hemşerilerimizi kongremizde görmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir.

Türkiye Yüzyılı’nın ilimizdeki ilk toyu, ilk düğünü olarak gördüğüm, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirecek olduğumuz Ak Parti Mersin İl Kongresi’nde coşkumuzu, heyecanımızı, Dünya Kenti Mersin vizyonunumuzu paylaşmaya, gönülden kucaklaşmaya, Anamur’dan Çamlıyayla’ya, Bozyazı’dan Aydıncık’a, Mut’tan Gülnar’a, Silifke’den Erdemliye, Mezitli’den Yenişehir’e, Toroslar’dan Akdeniz’e ve Tarsus’a kadar hepinizi bekliyorum. Görevi yeniden üstlenen İl Başkanımız Adem Aldemir kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Birlik ruhunun rahmeti ve bereketi ile gerçekleştireceğimiz kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "

Sever sonrasında vatandaşları 18 Ocak Cumartesi günü saat 15:00’da Servet Tazegül Spor Salonunda

yapılacak olan Mersin Ak Parti 8. Olağan İl Kongresi’ne katılımları için davet etti.