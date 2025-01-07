Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ortaokulun bahçesinde sevdiği köpeğin ısırarak yaraladığı kız öğrenci tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Sümer Mahallesi’nde bulunan Sümer Ortaokulu’nun bahçesinde meydana gelen olayda; 8. sınıf öğrencisi Z.Ç. bahçede gördüğü sokak köpeğinin sevmek istedi. Köpek bu sırada çocuğun elini ısırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Z.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Köpekte Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.