Mardin’de İlyas isimli vatandaş, sevdiği kadına olan aşkını kentte bulunan panolara reklam vererek duyurdu.

Mardin’de İlyas isimli vatandaş, sevdiği kadına olan aşkını kentte bulunan panolara reklam vererek duyurdu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan İlyas isimli vatandaş kız arkadaşı ile olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvurdu. İlçede bulunan bütün reklam panolarına ilan vererek kız arkadaşına olan sevgisini gösteren İlyas, kadın vatandaşlardan tam not aldı. Verdiği reklamlar içerisinde Türkçe ve Kürtçe yazılar yazan İlyas, her ilanın altına QR kod ekleyerek kodları okutanlara birçok şarkı hediye etti. Erkek vatandaşlar İlyas’ın yaptığı bu hareket karşında şaşkına dönerken kadınların beklentilerinin de artık yükseldiğini belirtti.

“Milletin başını yaktın”

Reklam panosunu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Battal Doğan, “Milletin başını yaktın İlyas, artık herkes bir kadından özür dilemek için billboardlara reklam vermek zorunda kalacak” dedi.

“Kadın olarak ben çok beğendim”

Kadınların böylesi romantik işleri sevdiğini ve çok doğru yaptığını ifade eden Ayşegül Alp, “İlyas’ın yaptığı jesti bir kadın olarak ben çok beğendim. Biz kadınlar artık daha üst seviye jestleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seni çoktan affetmişti”

Şehirde birçok reklam panosunda gördüğünü belirten Nezar Varol, “Bu billboardlara vereceğin paraya kaynanana hediye alsaydın seni çoktan affetmişti” şeklinde konuştu.

“Erkekler billboardlara reklam vermek zorunda kalacak”

Yapılan jestin beklentileri çok yükselttiğini belirten Muhammet Emin Irmak, “İlyas artık çıtayı çok yükseltmiş, bundan sonra artık Nusaybin’de kız arkadaşı ile tartışanlar billboardlara reklam vermek zorunda kalacak” diye konuştu.