Eskişehir’de esnaflık yapan Sevcan Gökduman, tespihin bir kültür ögesi olduğunu ve her yaş grubunun tercih ettiğini dile getirdi.

Tespih yapımında genellikle kehribar taşından yaralandıklarını söyleyen Gökduman, bu taşın birçok hastalık gruplarına iyi geldiğini belirtti. Gökduman, tespihleri elle yaptıklarını ve ortalama 3 günde bir tespihin tamamlandığını ifade etti. Tespihin bir kültür ögesi olduğunu dile getiren Gökduman, “9 senedir bu işle uğraşıyorum. Kardeşim birlikte çalışıyoruz. Tespihlerin birçoğunu kendimiz yapıyoruz. Taşların seçimini kardeşim özel olarak yapıyor. Genellikle kehribar çalışıyoruz. Kehribar astım, tiroit guatr haslıklarının tedavisinde kullanılır. Sakinleştirici özelliği de vardır. O yüzden de tercih edilenler arasında yer alıyor. Ateş, sıkma, zar ve damla taş grubundan alıp, onları da işliyoruz. Her yaş grubundan vatandaş dükkânımıza geliyor. 8 yaşında da müşterimiz de var. Tespihin yaşı ve zamanı yok diyebiliriz. Fiyat olarak baktığımızda 10 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. Bir tespih ortalama 3 günlük uğraş sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü makinelerde değil elle yapıyoruz. O yüzden uzun sürebiliyor. Tespih bir kültür ögesidir de diyebiliriz. Kültürümüzün bir parçası olduğu içinde koleksiyon yapmak isteyenler ve satın alanlar çok oluyor” dedi.