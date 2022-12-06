Birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam sesi olan Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli ve Bilim İletişim Akademisi (BİAKADEMİ) Kurucusu ve Diksiyon Eğitmeni Seyhan Karaman, Adana’da “Etkili iletişim, Sunum Teknikleri ve Seslendirme Eğitimi” programında öğrencilerle bir araya geldi.

Birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam sesi olan Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli ve Bilim İletişim Akademisi (BİAKADEMİ) Kurucusu ve Diksiyon Eğitmeni Seyhan Karaman, Adana’da “Etkili iletişim, Sunum Teknikleri ve Seslendirme Eğitimi” programında öğrencilerle bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim; günümüzde güzel konuşmanın, her meslek grubu ve her birey için etkili iletişimde önemli bir etken olması nedeniyle, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İletişimde vurgu ve tonlamanın önemi

Ulusal ve uluslararası birçok ünlü markanın reklam sesi olan, Tvoices Seslendirme ve Prodüksiyon Ajansının kurucusu seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli konuşmasının başlangıcında, 14 yaşında başlayan seslendirme kariyerinden kısaca söz ederek, öğrencilere ilham kaynağı oldu.

İşini tutkuya dönüştüren, bugüne kadar binlerce kayıtta tanıtım filmi, reklam, eğitim, santral, oyun ve çizgi film seslendiren Şelli, sunumunda, iletişimde sesi kullanabilmenin önemine vurgu yaptı.

“Vurgu ve tonlama, etkili bir iletişimde önemli bir faktördür” diyen Mehmet Şelli, kendi geliştirdiği yeni seslendirme eğitimi modelinde yer alan kendine has “Metin Çözümleme” tekniği hakkında da bilgi verdi.

Mehmet Şelli, öğrencileri de sahneye davet ederek, bu teknikle seslendirmenin daha etkili nasıl yapılabildiğini uygulamalı olarak anlattı.

En kestirme yoldan katılımcıların seslendirme becerilerini artırmalarının inceliklerini anlatan Şelli, bu iş için istekli olmanın yeterli olacağını, iyi bir seslendirme eğitimi ve çaba ile harikalar oluşturmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

“Metin Çözümleme” tekniğinin yanı sıra, seslendirme stilleri, ev stüdyosu kurma, doğru kayıt alma, seslendirme yaparak para kazanma gibi birçok konuda gençleri aydınlatan Mehmet Şelli, oldukça interaktif ortamda geçen sunumunda, şunları kaydetti:

“Seslendirme yapmak isteyen veya günlük yaşamda konuşma becerisini arttırmak isteyen herkes seslendirme eğitimi alabilir. Ancak bariz şive sorunu olan kişiler bu eğitime katılamaz. Bu durumda olan kişilerin öncelikle detaylı bir diksiyon eğitimi almalarını öneriyoruz.“

Mehmet Şelli, ses tonunu iyi kullanmanın, karşıdaki kişiler ile iletişim kurmada etkili bir araç olduğunu, hatta sözcüklerden de daha fazla etki oluşturduğunu ifade etti.

Mehmet Şelli, öğrencilerden bol bol alkış alan sunumunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birilerine rehber olabilmiş isek bunu büyük bir iş yapmış olarak sayarım. Çünkü gençler, sadece nasihat eden değil, kendisine gerçekten dokunan, sorularını sorabildiği mentorlere ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.

"Tanışmada ilk izlenim 30 saniyede oluşuyor"

İletişim, Kişisel Gelişim ve Sektör Eğitimlerinin aranan markası BİAKADEMİ Kurucusu Seyhan Karaman ise etkili iletişimin ipuçlarını verdiği sunumunda, “İletişim can damarımızdır” yorumunda bulundu.

“Karşımızdakilere bir şeyler anlatırken 3 unsur kullanıyoruz; Söz, ses ve beden dili. Kaynaklara göre, bu iletişimde sözün rolü, sesin rolü yüzde 38 ve beden dilinin rolü yüzde 55 olarak anlatılır” diyen Karaman, şunları kaydetti:

“Beden dilinde önemli konulardan biri; anlattıklarımızla beden dilimizin birbirini tutması gerektiğidir. Ağzımızdan çıkanla vücudumuzun anlattığı birbirini tutmuyorsa insanlar duyduklarına değil gördüklerine inanır.”

Sesin önemine de vurgu yapan Seyhan Karaman, “İletişimde yüzde 38’lik oranla ses önemli bir pay sahibidir. Öncelikle temas gözlerle kurulur. Göz teması beden dilinin en önemli unsurlarından birisidir. Bu nedenle karşımızdakine bir şey söylerken gözlerine bakmalıyız. Bu da onun anlattıklarını önemsediğimizi ifade eder. Ancak, göz temasında bakılmaması gerekenler yerler vardır. Çok fazla dibine girilmemeli, göğsüne ve ağzına bakılmamalı” dedi.

Sahne teknikleri konusunda da bilgi veren Seyhan Karahan, “İnsanları kıyafetine göre karşılarlar, bilgisine göre uğurlarlar” atasözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

“İlk anda kişilik özelliklerimiz hakkında fikir sahibi olunamayacağı için, giyim tarzımız, aksesuarlarımız ve seçtiğimiz renklerle verdiğimiz mesajlar, ilk izlenimin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Kıyafetlerimiz bizim hakkımızda karşımızdakine pek çok şey söylemektedir.”

Selaşmanın incelikleri

Topluluğa hitap, sahne teknikleri ve duruş konusunda da detaylı açıklamalarda bulunan Seyhan Karahan, selamlaşmanın inceliklerinden de söz etti.

İletişimde en önemli unsurlardan birisinin karşıdaki insana değer duygusu oluşturmak olduğunu belirten Karaman, “Karşı tarafta değer duygusu oluştukça doğru bir iletişim ortaya çıkar tokalaşmak da bunlardan biridir.

Güneş gözlüğü ile tokalaşılmaz, eldivenle tokalaşılmaz. En soğuk havada bile olsa çıkarıp tokalaşacak ve tekrar takacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

Karaman, konuşmasının sonunda, “Kendinize özen gösterin, beden dilinize özen gösterin, seçtiğiniz kelimelere özen gösterin, üsluba özen gösterin, gülümsemeye özen gösterin. İletişim tüm bunların üzerine kuruludur” önerisinde bulundu.

Mehmet Şelli ve Seyhan Karaman, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladılar.