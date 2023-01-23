Dünyada 60’dan fazla ülkeye ses veren, Tiktok uygulamasının yapay zeka sesi olan ve birçok ünlü markanın reklamlarını seslendiren Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, seslendirme sektörünün Türkiye’de büyümesinin, bu alanda ilerlemek isteyen insanlar için bir fırsat olduğunu söyledi.

Dünyada 60’dan fazla ülkeye ses veren, Tiktok uygulamasının yapay zeka sesi olan ve birçok ünlü markanın reklamlarını seslendiren Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, seslendirme sektörünün Türkiye’de büyümesinin, bu alanda ilerlemek isteyen insanlar için bir fırsat olduğunu söyledi.

Mehmet Şelli, iHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyük bir pazar olduğunu ve dünyanın her yerinde Türkçe seslendirmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkçenin aranan ve özellikle son yıllarda yoğun talep gören bir dil olduğunu belirten Şelli, “Markalar ürünlerini Türkiye pazarına sunmak için özellikle tanıtım filmlerine ve reklamlarına Türkçe seslendirme yaptırmak istiyorlar. Bu da sektörün gelişimini destekliyor” dedi.

Şelli, TV reklamlarının yanı sıra her geçen yıl daha fazla talep gören sosyal medya mecraları, film ve dizi film platformları, animasyon sektörü ve sesli kitap uygulamalarının da seslendirmeye olan talebi arttırdığını belirtti.

Sesiyle dünyaya açıldı

14 yaşında memleketi Şanlıurfa’da hobi olarak radyoculuğa başlayan ve çeşitli radyo programları sunan Mehmet Şelli, sesiyle dünyaya açılmasının öyküsünü şöyle özetledi:

“2010 yılında TRT’de ‘Uzak Diyarlar’ adında gezi-belgesel programları hazırlayıp sundum. Hatta bu programlarımın birinde Bingöllü bir çoban ile yaptığım röportaj fenomen oldu. 2016 yılında ise Ankara’da Tarım Bakanlığında Ziraat Yüksek Mühendis olarak çalışırken boş zamanlarımı seslendirme yaparak değerlendirmeye başladım. 3 yıl içinde seslendirme alanında yaptığım çalışmalar sınırları aştı ve yurt dışındaki büyük ajanslarla çalışan, ünlü markalara ses veren biri oldum. 2019’da ise 9 yıllık memuriyet hayatıma radikal bir kararla son vererek, tam zamanlı olarak seslendirme mesleğine yöneldim. Şimdi ise mesleğimi hala aynı tutkuyla yapıyorum ve seslendirme alanında yeni insanlar yetiştiriyorum."

Mekan sınırlaması kalktı

Seslendirme işine başladığı yıllarda bırakın uzaktan seslendirme yapmayı, eğitime ulaşmanın bile çok zor olduğunu ifade eden Mehmet Şelli, “Sosyal medya ve dijital platformlar çok yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Mekan sınırlaması ortadan kalktı. Artık Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, sesinizi internet üzerinden dünyanın her yerine gönderebiliyorsunuz” dedi.

Güzel konuşmanın her açıdan önemine işaret eden Şelli, sesin, insanın en önemli enstrümanı olduğunu ve meslek olarak değerlendirilmese bile, sosyal yaşamdaki etkili iletişim için, bu enstrümanın en iyi şekilde kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

İletişim alanında doktorasına devam eden Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, yeni nesillerin de seslendirme mesleğine ilgi duyduğunu, sektöre yeni sesler kazandırmanın da gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.