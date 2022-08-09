Hakkarili ses sanatçısı Ahmet Duman, 650 metrekarelik arsasında kurduğu bahçede ektiği çiçekleri şarkılarla büyütüyor.

Hakkarili ses sanatçısı Ahmet Duman, 650 metrekarelik arsasında kurduğu bahçede ektiği çiçekleri şarkılarla büyütüyor.

Yeni Mahalle’de ikamet eden ve herkes tarafından sevilen ses sanatçısı 6 çocuk babası Ahmet Duman, kurduğu bahçeyle gönüllere dokunuyor. 650 metrekarelik çorak arsasını yeşillendiren ve kentte Ahmet Ballıses olarak bilinen Duman, evinin etrafına il dışı ve yurt dışından getirdiği 250 çeşit çiçek ile donattı. Saksı, ağaç kütükleri, su bidonları, araç tekerleği, su boruları ve eline geçen tüm atık malzemeleri en iyi şekilde değerlendirerek içinde çiçek, sebze ve meyve ağaçları dikerek örnek bir davranış sergileyen Duman, iki katlı evinin içini ve dışını da çiçeklerle süsledi. Ektiği çiçekleri türkü söyleyerek büyüten Duman, yeşilliğe çok önem verdiğini söyledi.

Kullanılabilir atık malzemelerin istendiği zaman en iyi şekilde değerlendirilebileceğini söyleyen Duman, ‘Evimi yaparken burada tek bir ağaç bile yoktu. Çorak bir alandı. Değişik meyve ağaçları dikerek etrafını süsledim. Türkiye’nin değişik illerinden ve yurt dışından getirdiğim çiçekleri ekmeye başladım. Yaz aylarında sebze ektim. Bahçede ne ararsanız bulabilirsiniz. Lütfen herkes çevresini yeşillendirsin, etrafa çöp atmasın, yeşilliğe önem versin” dedi.