Eskişehir’de yaşayan 2 kız annesi Nuran Yılmaz (46), kaybettiği konuşma kabiliyetine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gördüğü başarılı tedavi sonucunda geri kavuştu.

Eskişehir’de yaşamını sürdüren Nuran Yılmaz, tiroit bezi rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan guatr ameliyatının ardından gelişen boyun enfeksiyonu sonucunda Yılmaz’ın soluk borusunda nefes alıp vermesini zorlaştıran bir delik oluştu. Bu süreçte konuşma kabiliyetini kaybeden 2 kız annesi, yoğun bakımda günlerce makineye bağlı kaldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi ve Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde gördüğü başarılı tedaviden 2,5 ay sonra tekrar konuşabilmeye başlayan Nuran Yılmaz, geçirdiği zor günlerin ardından sesine geri kavuştu. Artık kendini çok iyi hissettiğini dile getiren Yılmaz, tedavi sürecinde emeği geçen ekibe teşekkürlerini iletti.

"Yoğun bakımda da 15-20 gün kadar uzun bir süreci var"

Tedavi süreciyle ilgili bilgilendirmede bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı ve Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Dr. Zeynep Irmak Kaya, "Hastamız 46 yaşında, 15 Ekim tarihinde troit dediğimiz guatr ameliyatı oluyor. Kısa bir yoğun bakım sürecinin sonunda servise çıkıyor fakat boyun enfeksiyonu geçiriyor. Boynunda şişlik oluyor ve acil olarak tekrar yoğun bakıma ve oradan da ameliyata alınıyor. Ameliyat sırasında soluk borusunda bir delik olduğu görülüyor, onun da enfeksiyona bağlı olduğu düşünülüyor. Sonrasında da trakeostomi dediğimiz, soluk borusuna dışarıdan bir delik açılarak daha rahat nefes alıp vermesi için oraya bir kanül yerleştiriliyor. Bu süreçte yoğun bakımda makineye bağlı bir süreç geçiriyor. Makine tarafından nefes alıp vermesi sağlanıyor. Yoğun bakımda da 15-20 gün kadar uzun bir süreci var" dedi.

"Hastamız 2,5 aydır konuşamıyordu hiç sesi çıkmıyordu"

Dr. Kaya, sözlerinin devamında, "Biz geçen perşembe günü çok hızlı bir şekilde hastanın da son birkaç günü iyi olduğu için tüpü çektik, kapatmaya başladık ve hasta ilk anda ufak konuşabildi, sesini duyduk. ’Ben şu anda konuşabiliyor muyum? Sesim böyle mi çıkacak, kendi sesim değilmiş gibi geldi’ dedi. Günlük olarak bantı çıkartıp bakmaya başladık. Kulak, burun, boğaz servisinden de Prof. Dr. Vural Fidan bu süreçte bize destekte bulundu. Biz dün kendisiyle konuştuk, ‘Yılbaşını evde geçir, biz seni kontrollere zaten çağıracağız’ dedik. Kendisi çok iyi hissediyor, rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor, o da iyileştiğine inandı. Bugün itibariyle hastamızı evine taburcu ediyoruz. Hastamız 2,5 aydır konuşamıyordu hiç sesi çıkmıyordu. Sadece yazarak ya da işaretlerle anlaşıyorduk ama artık sesini duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum"

Tedavi sürecinin kendisi için zor olduğunu belirten Nuran Yılmaz ise şunları söyledi:

"Çok zor günlerim oldu, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. İlk önce güler yüzlü Zeynep hanıma, Uğur beye çok teşekkür ederim. Başına dönersek, benimle tedavi sürecinde uğraşanlar çok oldu. Murat hocaya, ekibine, yoğun bakımdaki Demet hanıma, Fatih beye, Sanem hanıma ve Vural hocaya çok teşekkür ederim. Şimdi cümleleri bitiremiyorum ama yine de çok şükür. Herkesin emeğine sağlık."