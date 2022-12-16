Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Halil Tanış’ın sesi İzzet Altınmeşe’ye benzetilirken, hayranları da severek dinliyor.

Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Halil Tanış’ın sesi İzzet Altınmeşe’ye benzetilirken, hayranları da severek dinliyor.

Kentte 30 yıldır usta sanatçıların türkülerini seslendiren Halil Tanış, Dulkadiroğlu ilçesinde bir sitede hayranlarıyla bir araya geldi. İzzet Altınmeşe ve İbrahim Tatlıses’in türkülerini söyleyen Tanış, hayranlarına da teşekkür etti. Altınmeşe ve Tatlıses’e hayranlığını da dile getiren Tanış, sevgisini onların türkülerini söyleyerek gösterdiğini ifade etti.

30 yıldır türkü söylediğini belirten Halil Tanış, "Kahramanmaraş ve çevrelerinde bülbül ses olarak tanınıyorum. Sesimi İzzet Altınmeşe’ye ve İbrahim Tatlıses’e çok benzetirler. Ses olarak İbrahim Tatlıses muhteşem bir sese sahip. İzzet Altınmeşe de çok değerli sanatçılardan. Ünlü sanatçılara sesimi benzettiklerinde onure oluyorum. Müzik insanlara terapidir. İnsanları rahat uyutur, dinlendirir, içindeki ukdeleri dışarı vurdurtturur. Müzik ruhun gıdasıdır" ifadesini kullandı.

15 yıldır sanatçıyı dinleyenlerden Havva Demir, "Genelde hepimiz İzzet Altınmeşe’ye benzetiyoruz. Çok güzel parçaları okuyor. Hem bölgesel hem de mahalli tarzında da okuyor. Kahramanmaraş’a ait türküleri de çok güzel okuyor. Kahramanmaraşlı olarak kendisini çok seviyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Halil Tanış’ı uzun süredir tanıdıklarını aktaran Beyza Yılmaz ise, "Halil Bey’i uzun zamandır tanıyoruz. Sesini İzzet Altınmeşe’ye benzetiyoruz. O yüzden Kahramanmaraş adına gurur duyuyoruz. Çok da sevilen bir sanatçımız. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.