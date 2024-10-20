Adıyaman’ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın ses sistemi içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda ses sistemi içerisine gizlenmiş ve satışa hazır 18.85 gram gelen metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.Ü. ve A.G. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.