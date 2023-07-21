Konya’nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, ses sistemine gizlenmiş paketler halinde yaklaşık 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Antalya Çevreyolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Yapılan aramalarda araç içerisinde bulunan ses sistemi polisin dikkatini çekti. Ses sisteminde yapılan detaylı inceleme sonucunda 11 parça halinde 8 kilo 900 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.