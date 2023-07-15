Burdur’da kamyonetin ses sisteminin alev alması sonucu çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tefenni ilçesi Korkuteli karayolu 22’nci kilometresinde meydana geldi. Tefenni’den Korkuteli istikametine giden Turgay Demirtaş idaresindeki 07 AJT 630 plakalı Fiat marka kamyonet seyir halindeyken ses sistemine bağlı amfi kısmının aşırı ısınıp koltukları tutuşturmasından dolayı yangın çıktı. Alevleri gören sürücü aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve yoldan geçen vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.