Adıyaman’da ses tespit ettikleri binaya giren arama kurtarma ekipleri, 100 saat boyunca mahsur kalmış olan kediyi kurtardı.

Adıyaman’da ses tespit ettikleri binaya giren arama kurtarma ekipleri, 100 saat boyunca mahsur kalmış olan kediyi kurtardı.

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da arama ve kurtarma çalışmaları, 5’inci günde hız kesmeden devam ediyor. Arama çalışmaları çerçevesinde hasar meydana gelen bir binada ses tespit eden Mardin İtfaiyesi arama ve kurtarma ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda bulunan binanın kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, binada sıkışarak mahsur kaldığını gördükleri kediyi kısa sürede kurtararak dışarı çıkarttı. Veteriner ekiplerine teslim edilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sesi duyduklarında hemen binaya girdiklerini belirten Mardin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma personeli İbrahim Erdel, “JAK ekiplerine yardım için bekliyorduk. İçeriden ses geldiğini duyduk. Binanın kapısı kilitliydi. JAK ekiplerinden gerekli ekipmanları alıp kapıları açtık ve kediyi sıkıştığı yerden sağ salim kurtardık. İlk kontrollerini yaptık, ikinci kontrollerini Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriliyor. Sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Askeri personel yemek getirecek, besleyeceğiz” dedi.