Tekirdağ Malkara’da, yasak yöntemlerle bıldırcın avı yapan bir şahsın ses cihazı düzeneği ele geçirilmiş ve şahsa cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Demircili Mahallesi’nde kaçak bıldırcın avı yapan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. 1 Ekim 2024 tarihinde, A.B. isimli şahsın yasak yöntemlerle bıldırcın avı yapmak için kullandığı ses cihazı düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.