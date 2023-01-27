Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, aracın tamamına sıçramadan söndürüldü. Ön kısmı hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de “HAYDİ” Polisi Denetimlerine Devam Ediyor

Mersin'de “HAYDİ” Polisi Denetimlerine Devam Ediyor

Olay, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Çorlu Çevreyolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Oto servisinde bakımları yapılan otomobil test sürüşüne çıkarıldı. Süleymanpaşa istikametine seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.