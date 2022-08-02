Düzce’de fındık hasadı öncesinde taşımacılık yapan traktör sürücüleri, işçi servisleri ve tarım araçları kullananlara eğitim verildi.

Düzce’de fındık hasadı öncesinde taşımacılık yapan traktör sürücüleri, işçi servisleri ve tarım araçları kullananlara eğitim verildi.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü’nde 35 vatandaşa, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Timi ve Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim verildi. Eğitime traktör sürücüleri ve tarım işçilerini taşıyan araç sahipleri katıldı. Katılımcılara fındık sezonu süresince herhangi bir kazanın yaşanması için uymaları gereken kurallar anlatıldı.