S.S. 269 No’lu Yenişehir Yeşilkent Servisçiler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde yapılan seçimlerde üyeler Başkan Fikret Çoban’la yola devam dedi.

S.S. 269 No’lu Yenişehir Yeşilkent Servisçiler Motorlu Taşıyıcılar Başkanı Fikret Çoban, “Öncelikle bizlere her zaman destek olarak yanımızda yer alan üyelerimize ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir dönem elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz genel kurulda tekrar bizleri göreve layık gören yol arkadaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan kongremizin üyelerimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.