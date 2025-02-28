Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri servis taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında işçi ve öğrenci taşımacılığı yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerin evrakları kontrol edilirken aynı zamanda sürücülerin emniyet kemeri uygulamasına uyup uymadıkları, cep telefonu kullanımı gibi genel kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülerin genel olarak kurallara uydukları belirtilirken her hangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği öğrenildi.