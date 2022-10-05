Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Sandıklı merkez, köy ve beldelerde bulunan servis şoförleri katıldı. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde konuşan, Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, önceliklerinin çocukların güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu söyledi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Sarıçiyil, şoförlerin eğitimin birer paydaşı olduğunu kaydetti.

Seminerde servis sürücülerine taşıma işlemi esnasında öğrencilerin oturarak, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmaları, gideceği yere kadar götürmek, getirmek, servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu alınmaması, küçük öğrencilere inme binme sırasında yardımcı olması için rehber personel bulundurması konularına değinildi.

İlçe Jandarma komutanlığı tarafından, ilçede kazaların önüne geçilebilmek için her türlü trafik tedbirlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.