Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, öğrenci servis şoförü olan 60 kişiye, Mudurnu ilçesi jandarma trafik ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

Mudurnu ilçesinde ilk ve ortaokul öğrenci servislerini taşıyan 60 otobüs şoförüne özel seminer düzenlendi. Mudurnu İlçe Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen seminere, öğrenci servis şoförleri ve öğretmenler katıldı. Seminerde, servis şoförlerine emniyet kemerinin önemi, ilk yardım çantasının kullanımı, araçlara iniş-binişte dikkat edilmesi gereken unsurlar aktarıldı.