Kocaeli’de 3 servis aracı, içinde çocuğun da bulunduğu otomobili sıkıştırarak dehşet saçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, aile korku dolu anlar yaşadı.

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Kocaeli’de 3 servis şoförünün otomobili sıkıştırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan otomobil, 3 servis aracı şoförleri tarafından sıkıştırıldı. Otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, araçta bulunan çocuk ise o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde servis araçlarının otomobili sıkıştırdığı, çocuğun ise bağırışları yer aldı.

Kaynak: iha