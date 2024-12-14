Kocaeli’de 3 servis aracı, içinde çocuğun da bulunduğu otomobili sıkıştırarak dehşet saçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, aile korku dolu anlar yaşadı.

Kocaeli’de 3 servis şoförünün otomobili sıkıştırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan otomobil, 3 servis aracı şoförleri tarafından sıkıştırıldı. Otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, araçta bulunan çocuk ise o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde servis araçlarının otomobili sıkıştırdığı, çocuğun ise bağırışları yer aldı.