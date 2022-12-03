Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç bakım servisi otoparkında park halindeki arızalı 5 araç alev alev yandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç bakım servisi otoparkında park halindeki arızalı 5 araç alev alev yandı.

Olay, İstanbul yolu üzeri Önerler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servise bakım için getirilen park halindeki arızalı 5 araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlinin olayı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.