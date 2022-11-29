Sakarya’nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile paket götüren Domino’s Pizza kuryesinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet kuryesi ağır yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile paket götüren Domino’s Pizza kuryesinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet kuryesi ağır yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi, Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 54 S 2854 plakalı servis minibüsü ile O.Y. idaresindeki Domino’s Pizza’ya ait 54 AGG 931 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan kurye O.Y. ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı O.Y. buradaki müdahalenin sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bacaklarında kırık olduğu öğrenilen kuryenin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.