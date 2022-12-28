Kocaeli’nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı ile Ankara Karayolu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. yönetimindeki 41 P 4176 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü dönüş yaptığı sırada, K.K. idaresindeki 41 B 6009 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücüsü yaralandı. Kazayı görenleri ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.