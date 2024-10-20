Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda servis aracı yandı, yangın otoyol kenarında bulunan çalılara da sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikameti Tarsus Damlama mevkiinde, yabancı uyruklu sürücü Y.E.S.’nin kullandığı 63 MA 2131 plakalı servis aracı, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Minibüs ilk olarak söndüren itfaiye ekipleri, çalılara sıçrayan yangını da söndürdü.Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.