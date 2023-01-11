Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

K.D.’nin kontrolünde seyreden 48 S 4003 plakalı servis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan minibüste yolcu olarak bulunan B.U., A.Ç.Y., S.K., N.K., K.D., G.Ç. ve İ.M. yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.