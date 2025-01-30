Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, serviks kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, müdürlük personeli serviks kanserine dikkat çekmek amacıyla ayın rengi olan yeşil kıyafetler giydi. Etkinlik kapsamında serviks kanseri hakkında bilgilendirme yapılarak, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı.

Yetkililer, 30-65 yaş arasındaki kadınların KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz tarama yaptırabileceğini hatırlatarak, düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Serviks kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna vurgu yapan uzmanlar, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.