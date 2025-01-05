Rahim ve rahim ağzı kanseri, hücrelerin anormal büyümesi sonucu oluştuğunu ifade eden uzmanlar, bu kanser türlerinin erken aşamalarda teşhis edilmesi, tedavinin daha kolay ve başarılı olması için önemli olduğuna dikkat çekti.

Serviks kanserinin, rahmin alt kısmındaki serviks bölgesinde gelişen ve erken dönemde belirti vermeyen tehlikeli bir kanser türü olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sabri Kartal, "Erken teşhis ile serviks kanseri tedavi edilebilir ve sağ kalım oranları oldukça yüksektir. Bu sebeple düzenli olarak yapılan Pap smear ve HPV testleri, kadın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Serviks kanserinin en önemli sebebi, uzun süreli yüksek riskli HPV enfeksiyonlarıdır. HPV aşısı bu konuda çok önemlidir. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs olup, çoğu enfeksiyon semptom göstermeden geçse de, bazı yüksek riskli tipler serviks kanserine yol açabilmektedir. HPV aşısı, bu riski önemli ölçüde azaltan etkili bir korunma yöntemidir" diye konuştu.

Erken dönemde serviks kanseri teşhisi konan kadınların tedaviye yanıtının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Op. Dr. Kartal, "Erken dönemde yapılan Pap smear testlerinde anormal hücre değişiklikleri tespit edilirse, bu durum kanser öncesi aşamalarda müdahale edilmesine imkan tanır. Erken tedavi ile serviks kanseri tedavi edilebilir ve 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 92’ye kadar çıkabilir. Serviks kanseri riskini artıran faktörler, HPV enfeksiyonuna ek olarak, sigara içmek, erken yaşta cinsel ilişkiye başlamak ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklardır. Ayrıca, HPV aşısı yaptırmayan kadınların ve düzenli Pap smear testleri yaptırmayan kişilerin daha yüksek risk taşını unutmaması gerekiyor" dedi.

Serviks kanserinin tedavisinde cerrahi müdahaleler, radyoterapi ve kemoterapi gibi seçeneklerin bulunduğunu belirten Op.Dr. Kartal, "Erken evrelerde histerektomi (rahim ve serviksin alınması) en yaygın tedavi yöntemidir. Ancak, doğurganlık isteyen kadınlar için doğurganlık koruyucu cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur. Serviks kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmek ve düzenli kontrollerin önemini vurgulamak amacıyla, herkesi düzenli jinekolojik muayeneleri ve tarama testlerini yaptırması gerekiyor" şeklinde uyardı.