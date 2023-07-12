DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, transfer çalışmalarına ilişkin, "Transferde gerçekten çok zorlanıyoruz. Bazen antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz. Antrenman bitiyor, oyuncu bakıyoruz, arada yemeğimizi yiyoruz, tekrar antrenman daha sonra gece yatana kadar oyuncu izliyoruz, uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönem" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sivas kampına dahil olan 12 altyapı oyuncusunun performansı hakkında konuşan Çetin, "Kaleci ile beraber altyapıdan kampımıza katılan 12 oyuncu var. İçlerinde gerçekten çok yetenekli futbolcu kardeşlerim var. Tek handikapları fiziki açıdan biraz eksiklikleri var. O da pandemi döneminde verilen 2 senelik ara bence bunların gelişimini etkiledi diye düşünüyorum. Yetenek olarak kesinlikle çok yetenekli oyuncularımız var. Sadece fiziki olarak eksiklikleri var. Onları giderebilirsek iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Buraya bir yatırım yapılıyor ve altyapıya da önem veriliyor. Çok da doğru bir karar. Bizim de amacımız oradaki oyuncuları yukarıya kazandırabilmek. Kabiliyet ve yetenek olarak oldukça yetenekli arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da faydalanacağız” dedi.

"Hak edeni oynatacağım"

Yeni sezonda hak eden futbolcuya formayı vereceğini vurgulayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu an benim için herkes aynı çerçevede, kim hak ederse ben adil bir şekilde yöneteceğim ve adil bir şekilde forma şansı vereceğim. Hak eden olursa yaşı benim için önemli değil, oynatmadığım zaman bir eksikliği vardır, oynattığım zaman da ben bir şeyler görmüşümdür o futbolcuda. Bu konuda çok adil olacağım, hak edeni oynatacağım bir yapıda insanım” ifadelerini kullandı.

"Emrah Başsan’ın dışında biten yok"

Servet Çetin, takımdaki transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya ise "Transferde gerçekten çok zorlanıyoruz. Bazen antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz. Antrenman bitiyor, oyuncu bakıyoruz, arada yemeğimizi yiyoruz, tekrar antrenman daha sonra gece yatana kadar oyuncu izliyoruz, uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönem. Sivasspor’a uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bir havuz var ve bu havuzun içerisinden bütün takımlar oyuncu almaya çalışıyor. Biz de kendimize uygunu seçmeye çalışıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Aslında bu işlerin 1 yıl öncesinden planlanıp, oyuncular takip edilip, beğenilen oyuncular listeye alınıp, bu transfer sürecini böyle yürütmek en doğrusu. Şu an bizim işimiz zor, birkaç gün içerisinde transferleri yapmamız gerekiyor. Emrah Başsan’ın dışında şu anda kesinleşen bir transfer yok ama beğendiğimiz ve irtibatta olduğumuz oyuncular var. Görüşülüyor ama şu anda Emrah’ın dışında net bir şey yok. Aradığımız bölgeler zaten belli" cevabını verdi.

"Kaleci transferi gündemimizde yok"

Bu sene kaleci transferi yapmayacaklarını da sözlerine ekleyen Çetin, "Şu anda kaleci transferi gündemimizde yok. Sivas halkı kalecilere güven versin, gerçekten ben çok güveniyorum, onlar da güvensinler. Kalecilerimizin yeni sezonda iyi performans elde edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.