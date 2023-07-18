DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerlerinde hiç kimseyi örnek almadığını ifade ederek, “Beğendiğim oyuncu da var, teknik direktör de var ama kimseyi örnek almadım bu zamana kadar, almayı da düşünmüyorum” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Çetin, futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de hiç kimseyi örnek almadığını söyleyerek, “Bana bunu oyuncuyken de soruyorlardı. ‘Örnek aldığınız stoper var mı?’ diye. Beğendiğim oyuncu da var, teknik direktör de var ama kimseyi örnek almadım bu zamana kadar, almayı da düşünmüyorum. Çünkü benim kendimde olan bilgileri, kendimde olan yetenekleri geliştirip onların üzerine bir şey koymaya çalışan biriyim. Oyunculukta da böyleydi, antrenörlükte de böyle olacak. İstediğim kadar birilerini örnek alayım ben ama onun yapısına giremem. Kendi fikirlerim, kendi yapmak istediklerim var. Onları geliştirmeye çalışırım. Beğendiğim oyuncu ve antrenörler tabii ki var” dedi.

“Takımımızda çok türkü sevenler var”

Türkü söylemeyi ve bağlama çalmayı çok sevdiğini belirten Çetin, “Ben türküleri çok seviyorum, tabii ki Aşık Veysel beni çok etkiledi. Rahmetli Aşık Veysel’i çok da seviyorum. Sivas’ta en etkilendiğim şey Aşık Veysel’dir. Sivas’ta yeni yapılan kayak merkezi de çok güzel. Sivas’ta çok güzel şeyler var ve çok güzel şeyleri hak eden bir şehir. Yöresel olarak aklıma gelmiyor ama bilmediğim türkü yoktur. Ben ilk burada bağlamaya heveslendim ve bağlama aldım. Bende biraz çalmaya çalışıyorum. İlk Sivas’ta başladım bağlama çalmaya. İnşallah sezona güzel bir başlangıç yapalım türkü geceleri yaparız. Takımımızda çok türkü sevenler var” ifadesini kullandı.

“Salonda çalışırken türkü dinliyordum”

Galatasaray’da oynadığı dönemde salonda antrenman yaparken türkü dinlediğini ve o dönemdeki takım arkadaşı Milan Baros’un da kendisine eşlik ettiğini söyleyen Çetin, “Eskiden ben oyuncu olarak olsaydım zorunlu olarak dinlerlerdi ama şuan böyle bir şey olmaz. Ben oynadığım dönemlerde salonda çalışıyordum, türkü açıyordum. Galatasaray döneminde Milan Baros geliyordu bana bir şey diyemedikleri için mecbur onlarda türkü dinleyerek çalışıyorlardı” diye konuştu.