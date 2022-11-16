Esenyurt’ta bir oto faresi, park halindeki lüks aracın gösterge panelini çalmak isterken neye uğradığını şaşırdı. Aracına hırsız girdiğini fark eden vatandaş, balkona çıkarak kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Hırsızın koşarak kaçma anı ve araç sahibinin balkondan ateş etme anı kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta bir oto faresi, park halindeki lüks aracın gösterge panelini çalmak isterken neye uğradığını şaşırdı. Aracına hırsız girdiğini fark eden vatandaş, balkona çıkarak kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Hırsızın koşarak kaçma anı ve araç sahibinin balkondan ateş etme anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü 04.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Emir Aksakal lüks aracını sokağa park ederek evine gelip balkonda oturmaya başladı. Aksakal, balkonda oturduğu sırada bir cam kırılma sesi duydu. Aracına hırsızların girdiğini fark eden Emir Aksakal, hemen odasına giderek kurusıkı tabancasını aldı. Tekrardan balkona gelen Aksakal, hırsızı korkutmak için havaya ateş açtı. Daha öncesinde de benzer hırsızlıklar başına geldiği için o anları cep telefonu ile kayıt altına alan Aksakal, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı 10 dakika sonra yakalarken, yaşanan o hırsızlık anları araç sahibinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Emir Aksakal, “Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Lüks marka aracım sokakta park halindeydi. Balkonda oturuyordum ve cam kırılma sesi duydum. Hemen odama gidip silahımı aldım ve havaya uyarı amaçlı 7-8 el ateş ettim. Şahıs hemen kaçmaya başladı. Bende polis ekiplerine haber verdim. Aradan 10 dakika gibi bir süre geçmeden polis ekipleri beni aradı ve ‘Bir şahıs yakaladık, şahsı tespit edebilir misin?’ dediler. Daha önce de 2-3 kez bu şekilde aracımız soyuldu. Son zamanlarda biliyorsunuz ki araçların gösterge panellerini çalıyorlar. Artık deneyimli olduğum için videoya çekmek aklıma geldi” dedi.