Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022’ listesinde 4’üncü sırada yer aldı.

Avrupa ve Afrika’nın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu’nun Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022’ listesinde 4’üncü sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Tüm dünyada kadınların kariyerlerinde yükselmesi için çalışıyor

Yapılan açıklamaya göre Timuray, operatörün işgücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza atıyor. Liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi’nde, 2025’e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40’a yükseltilmesini hedefliyor. Timuray, aynı zamanda, 2014 yılından bu yana, Vodafone Grubu’nun tüm ülkeleri kapsayan ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’ne de liderlik ediyor. Timuray, operatörün faaliyet gösterdiği ülkelerde kadınların desteklenmesine yönelik özel uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulmasına öncülük etti. Timuray’ın önderliğinde, Afrika ve Türkiye’de 20 milyon kadının daha teknolojiyle buluşması sağlanırken, proje planlanan tarihten 4 yıl önce tamamlandı.

Vodafone Grubu Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’nin 2019 yılında hayata geçirdiği ve toplam 27 ülkede uygulanan Ev İçi Şiddetle Mücadele Programı ile şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin hakkı ile profesyonel psikolojik ve hukuki destek imkanı sağlanıyor. Komite, 2021 yılında, menopoz sürecinden geçmekte olan çalışanların kendilerini rahat hissetmesi için gerekli desteği, yardımı, eğitimi ve farkındalığı sağlamak üzere yeni bir program da başlattı.

Timuray, Mart 2020’de, şirketin ‘Change The Face’ hareketinin geliştirilmesi ve tüm dünyaya tanıtılmasına liderlik etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla, teknoloji sektöründe ırk, cinsiyet ve yaş çeşitliliği bakımından yaşanan uçuruma dikkat çekildi. Ardından, ‘Change The Face Birliği’ kurularak dünyanın önde gelen teknoloji şirket ve kuruluşlarının teknoloji sektöründe çeşitlilik ve eşitliğin hızla sağlanması için birlikte çalışması sağlandı. Timuray, bu çalışmalarıyla, Şubat 2022’de Mobil Dünya Kongresi’nde ‘Teknolojide Çeşitlilik Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. ‘Change The Face’ hareketi, Türkiye’de de “Ben Varım” mottosuyla uygulanıyor ve yüzde yüz eşitlik için futbol başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Vodafone Grubu Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’nin Timuray’ın liderliğinde başlattığı diğer uluslararası programlar arasında, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanların ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabildiği ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabildiği “Global Ebeveyn İzni” politikası ve kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işe alım programı ‘ReConnect’ öne çıkıyor.

Timuray’ın 2017 yılında grubun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı ‘Connect’ programı ise bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Programda, kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetler sunuluyor.

Timuray, Türkiye’de de kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yapan Timuray, aynı zamanda Türkiye’nin kırsal kesimlerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor. Timuray, düzenli olarak katıldığı global etkinliklerde yaptığı konuşmalarla da çeşitlilik ve dahiliyet konusunun önemine dikkat çekiyor.