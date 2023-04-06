Eskişehir, Kocaeli, Bilecik, Erzurum ve İzmir’de şubeleri bulunan Anaçağ Anaokulu’nun şubelerinde kadın girişimcilere verdiği önem hakkında konuşan Anaçağ Anaokulu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Yeter ki onlar bu sürece baş koysunlar, biz elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ülke genlinde 7’den fazla şube ile eğitim veren Anaçağ Anaokulu, benimsediği eğitimlerle ve şube açma konusunda kadın girişimcilere verdiği önemle ön plana çıkıyor. Anaçağ Anaokulu, bu bağlamada şubelerinde kadın girişimcilerin artması adına tüm bayilik süreçlerinde yüzde 50 destek verme kararı aldı. ‘Türkiye’nin anaokulu’ olma mottosuyla hareket eden Anaçağ Anaokulu, şubelerinde verdiği eğitimlerin temelinde ise Türk örf, adet, kültür ile geleneklerine uygun eğitimler vermesi bulunuyor. Anaçağ Anaokulu ve şubeleri hakkında son gelişmeler hakkında konuşan Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, kadın girişimcilere verilen önem ve eğitim dinamikleri hakkında bilgi verdi.

“15 şube ile eğitim öğretim hayatına başlamayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin anaokulu’ olma mottosuyla hareket eden Anaçağ Anaokulu hakkında bilgi veren Serkan Zengin, 7 şubeden fazla olan bayilik sayısını bu yıl 15’e çıkarmayı hedeflediklerini altını çizdi. Anaçağ Anaokulu ve Çağfen Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Bu sene Anaçağ Anaokulu olarak ‘Türkiye’nin anaokulu’ olma mottosuyla bayilik vermeye başladık. Şu anda 7 şubeyi geçtik ve eylül ayında 15 şube ile eğitim öğretim hayatına başlamayı hedefliyoruz. Kadın girişimciler Türkiye için çok önemli. Türkiye’nin gelişimi ve ekonomik anlamda ilerleme sürecinde kadın girişimcilere ihtiyacı var. Bu sebeple kadın girişimcilerin artması adına tüm bayilik süreçlerinde yüzde 50 destek verme kararı aldık, o yüzden kadın girişimcileri hem kendi mesleklerinin olabileceği hem kendi işlerini yürütebileceklerini hem de eğitim camiasına girerek, Türkiye’nin geleceğinde rol oynayabilecekleri bir anaokulu sahibi olmaya davet ediyoruz. Yeter ki onlar bu sürece baş koysunlar, biz elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“Anadolu kültürüne uygun belki de en eşdeğer eğitim modellerinden bir tanesi”

Anaçağ Anaokulu olarak Eskişehir, Kocaeli, Bilecik, Erzurum ve İzmir illerinde şubeleirnin olduğunu belirten Serkan Zengin şöyle devam etti:

“Şu anda Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve İzmir’de şubelerimiz var. Talepler devam ediyor, önümüzdeki bir ay içerisinde 6 ilde daha anaokulumuz açılacak diye planlıyoruz. Anaçağ Anaokulu’nun en büyük özelliği içerisinde teknolojiyi hiç barındırmayan, tüm eğitim modellemesini öğretmenlerin içeride kendi özveri ve emekleriyle hazırlığını yaptığı ve öğrencilerini tamamen Türk örf, adet, kültür ile geleneklerine uygun olarak eğitim sürecine aldıkları bir okul modeli aslında. Yani Türkiye’nin Anadolu kültürüne uygun belki de en eşdeğer eğitim modellerinden bir tanesi. Şuanda tüm şubelerimizde yaklaşık 500 öğrencimiz var. Bizim hedefimiz öğrenci sayısı değildir, biliyorsunuz ki ‘Nitelik mi yoksa nicelik mi?’ sorusu her zaman eğitimde önemlidir. Önemli olan bizim için okulları butik okul halinde tutabilmektir, anaokullarının 70 öğrenciyi geçmeyecek şekilde koordine edebilmek ve yürütebilmek. Okullarımızda her sınıf 10 ile 14 çocuk arasında kapasiteye sahip.”