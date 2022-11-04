Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Zaimoğlu oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bugün bizim için kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü karşımızda kolay kaybetmeyen bir rakip vardı" dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Zaimoğlu oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bugün bizim için kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü karşımızda kolay kaybetmeyen bir rakip vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Zaimoğlu, "Bugün bizim için kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü karşımızda kolay kaybetmeyen bir rakip vardı. Kolay kolay kaybetmeyen bir takımdı. İyi oyunculara sahip olan bir takımdı. Fakat bizim oyunumuzda ise çok erken konsantrasyonumuzu kaybettik. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarıda oyuncularımız biraz daha iyi oynadılar. Oyun kontrolü tamamen bizdeydi bunun sonucunda da bir gol bulduk. Kazanmamıza veya berabere kalacak bir oyun sergilemedik. İnşallah takımımızı toplayarak en iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.