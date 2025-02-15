Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor maçının ardından, "10 kişiyken bile golü düşünüyorduk, geri yaslanmadık" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Çorum FK, deplasmanda Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Erken yedikleri golün ardından dengelerinin bozulduğunu ifade eden Özbalta, "9 günde 3 müsabaka oynadık. Oyuna iyi başladık. İstediklerimizi sahaya yansıtan bir takım vardı ancak erken gol ve kırmızı kart bizi bozdu. Futbolun içinde bu parametreler var" diye konuştu.

10 kişi kalmalarına rağmen geriye yaslanmadıklarını belirten Serkan Özbalta, "Deplasmanda 10 kişi oynamak kolay değil. Lidere karşı mücadele verdik. Doğru oynadığımızda belki bir gol atabiliriz diye düşündük. Geriye çekilmeyi hiç düşünmedik hep golü düşündük. Şanssız bir hata sonucu ikinci golü yedik. İyi bir müsabaka oldu. Liderlik konumunu sağlamlaştırdılar. Kocaelispor taraftarını, futbolcularını ve camiasını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Play-off hedefimiz var"

Takımın önemli isimlerinden Geraldo’nun maça ilk 11’de başlamaması hakkındaki soruyu cevaplayan Özbalta, "Geraldo’nun sakatlığı vardı. Üç gün önce 15 dakika süre verdik. İdmanlarla yavaş yavaş hazırlıyoruz onu. Play-off’a kalmak istiyoruz. Beklentiler yüksek. Mali açıdan da belli oranda ilerleyebiliyoruz. Takımımızdan da memnunuz. İlk 7’ye kalmak istiyoruz. Ligde baraj çok yüksek. Maç maç düşünüp hedeflerimiz yolunda ilerlemek istiyoruz. Geçen seneki ligle bu seneki lig arasında fark var. Takımların puanları daha yakın birbirlerine. Deplasmanda geçen seneki sonuçlarda bir dengesizliğimiz vardı. Üst sıralara tutunmak için içeride de dışarıda da puanlar almak zorundayız" ifadelerini kullandı.