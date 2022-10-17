Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 86’ıncı olağan yönetim kurulu toplantısı, Ardahan’da düzenlendi.

Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 86’ıncı olağan yönetim kurulu toplantısı, Ardahan’da düzenlendi.

Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri katıldı. Yapılan toplantıda; Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde uygulanmakta olan mali destek programlarının uygulama durumları, 2022 yılında çıkılması planlanan mali destek programları ile Ajansın 2023 bütçesi çerçevesinde TRA2 Bölgesinde (Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır) yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.