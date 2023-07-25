Sıcak yaz günlerinde lezzetli yiyecekler yiyerek serinlemek isteyen vatandaşlar dondurmalı irmik helvasına talep gösteriyor.

Eskişehir’de irmik helvasının altına konularak satışa sunulan dondurma yaz-kış talep görüyor. Az şekerli bir dondurma ile birleştirilen helva, kışın dondurma yemeyi kolaylaştırırken, yazın ise serinlemeye yardımcı oluyor. Yaz mevsiminde hem lezzetli bir tatlı yemek hem de serinlemek isteyen vatandaşlar, havanın ısınmasıyla dondurmalı irmik helvasına yeniden talep gösterdi. Gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren tatlıcı Emirhan Dikme, vatandaşların hafif ve serin tatlı yemek için dondurmalı irmik helvası tercih ettiğini belirtti.

“Helva sıcak ama dondurmayla birlikte yenilince serinletiyor”

Hamamyolu Caddesi üzerinde dondurmalı irmik helvası satışı yapan Emirhan Dikme, son günlerde hava sıcaklığından dolayı talebin arttığını söyledi. Dondurmalı irmik helvasının hafif bir tatlı olması sebebiyle sıkça tercih edildiğini belirten Dikme, “Tatlının altında dondurma olduğu için yazın vatandaşları serinletiyor ve sıkça rağbet görüyor. Özellikle hafif bir tatlı olması sebebiyle yazın çok iyi bir ürün olarak öne çıkıyor çünkü insanlar sürekli sıvı bir şey tükettiğinde de sıkıntı çekiyor. Tatlının hem şişkinlik yapmaması hem de serinletmesi vatandaşların ilgisini çekiyor. Vatandaşlar sıcak helva sebebiyle temkinli yaklaşıyor ama dondurma olduğu için serinletiyor. Antep fıstıklı, çikolatalı ve sade çeşitleriyle satışa sunulan helvalar 40 liraya satılıyor” dedi.